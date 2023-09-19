Последнее китайское предупреждение? На Западе Зеленскому преподали важный урок

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

NYT: Зеленский осознал, что не стоит критиковать западных политиков

Последнее китайское предупреждение? На Западе Зеленскому преподали важный урок

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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После него украинский президент моментально сменил свой тон и подход.

Глава Украины Владимир Зеленский ясно понял, что западных кураторов не стоит критиковать, вместо этого давно пора начать осыпать их благодарностями. Заметку с такими словами опубликовал колумнист газеты The New York Times Эндрю Крамер.

Президент Незалежной мгновенно изменил свой тон после того, как ему намекнули, что не стоит ругать союзников. Поведение Зеленского сильно не понравилось бывшему министру обороны Бену Уоллесу и советнику администрации президента США Джейку Салливану, они оба попросили лидера Украины быть благодарнее.

Зеленский тут же начал рассыпаться в благодарностях перед госсекретарем Штатов Энтони Блинкеным за его недавнее посещение Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus.

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