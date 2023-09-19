Еда и инфраструктура: в США назвали самый красивый город мира, и это не Нью-Йорк

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Алина Крылова
Алина Крылова 60 0

Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лондона

Еда и инфраструктура: в США назвали самый красивый город мира, и это не Нью-Йорк

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Не так давно именно этот мегаполис вошел в список самых романтичных городов мира.

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и остался под впечатлением от красоты Москвы. Восторгом от увиденного обозреватель поделился в личном микроблоге на YouTube.

В своем обзоре российской столицы журналист выделил качество оказываемого сервиса и инфраструктуры. По его словам, по уровню предоставляемых услуг и качеству еды Москва сумела превзойти даже мегаполисы с мировым именем: Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Лондон. На этом, впрочем, плюсы российской столицы не ограничиваются, подчеркнул он.

Хинкл отметил, что в отличие от городов, известных своей криминальной составляющей, во время классической прогулки по Москве вы не встретите ни одного наркомана или бездомного.

«На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто», — рассказал Хинкл.

Виды Кремля, собора Василия Блаженного и «Зарядья» и вовсе произвели эффект разорвавшейся бомбы. Гость из США подчеркнул, что в США он никогда не видел ничего даже примерно похожего.

Примечательно, что годом ранее Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира. Обогнать ее сумели Стамбул, Париж и Лондон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва стала первой в Европе по итогам рейтинга антиковидных инноваций.

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Еда и инфраструктура: в США назвали самый красивый город мира, и это не Нью-Йорк

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