🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 сентября, на убывающей Луне идеально посвятить время неспешной стабильности. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела.

♈ Овны

Вас ждет непростой день. Старайтесь сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. Только от вас зависит, удастся ли избежать конфликтов с окружающими. Неблагоприятна финансовая картина. В этот день лучше не делать крупных покупок, особенно в кредит.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

♉ Тельцы

Не все идет так, как вы ожидали. Вероятны задержки в делах. Это может помешать вовремя решить задачи, которые важны для вас. Некоторые Тельцы разочаруются в тех, к кому прежде испытывали симпатию. Несмотря на все перечисленное, вы уверены в том, что одержите победу. И это правильно — скорее всего, так и будет. Не сдавайтесь. Люди, не меньше вашего заинтересованные в успехе общего дела, вскоре придут на помощь.

Космический совет: не вздумайте сдаваться.

♊ Близнецы

В начале дня возможны бурные дискуссии и горячие споры. Возникают они обычно из-за пустяков. Там, где дело касается важных вещей, вы проявляете гораздо больше уступчивости и легче идете на компромисс. Старайтесь не расстраиваться из-за мелких проблем и недоразумений. Если вы сохраните позитивный настрой, то во второй половине дня сможете достичь больших успехов. Это благоприятное время для новых начинаний практически в любой области. Главное, что требуется от вас — это верить в себя, потому что на первых порах вас вряд ли кто-то будет поддерживать.

Космический совет: не теряйте веру в себя.

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♋ Раки

Начало дня будет довольно напряженным. Лучше не планировать на это время ничего важного. Стоит подождать совсем немного, и ситуация изменится, наступит более благоприятный период. К тому же будет проще получить помощь, если она потребуется. Вторая половина дня очень благоприятна для общения с близкими людьми. Благодаря их поддержке и заботе вы чувствуете себя гораздо спокойнее, забываете о том, что прежде портило настроение.

Космический совет: не пренебрегайте поддержкой близких.

♌ Львы

День стоит использовать для отдыха. Можно заниматься какими-то не слишком срочными делами. Как только приходится торопиться, вы начинаете нервничать, а это почти неизбежно приводит к ошибкам. Прежде чем браться за что-то новое, заручитесь поддержкой надежных союзников: сегодня она вам наверняка потребуются.

Космический совет: как следует отдохните.

♍ Девы

Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, или найти ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Могут поступать заманчивые деловые предложения; у вас будет достаточно времени, чтобы подумать, стоит ли соглашаться. Не стоит спешить и с решением каких-то личных проблем. Вообще, этот день не подходит для того, чтобы что-то резко менять в жизни. Зато очень полезно понаблюдать за происходящим вокруг, прислушаться к тому, что говорят другие. Можно почти случайно получить очень полезную информацию.

Космический совет: завершите начатые дела.

♎ Весы

Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся начала долгосрочного сотрудничества, смены работы, развития вашей карьеры. У вас будет возможность определиться с целями и планами на ближайшее будущее, понять, чего вы хотите добиться и как это лучше сделать. Возможны приятные знакомства. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Вы и обычно неплохо разбираетесь в людях, а сегодня можете сразу понять, кто на что способен. Так что тут можно полностью положиться на интуицию.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♏ Скорпионы

Начало дня будет довольно сложным. Напряженно складываются отношения с окружающими. Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий, но открытых конфликтов вы не допустите. Старайтесь не придавать большого значения мелким недоразумениям, не расстраивайтесь из-за них. Вторая половина дня дает шанс достичь давно поставленных целей. Но для этого требуются настойчивость и упорство. Не исключено, что понадобится помощь старых друзей. Планируя какие-то общие дела, внимательно прислушивайтесь к мнению своих союзников. Это поможет избежать разногласий в будущем.

Космический совет: прислушайтесь к союзникам.

♐ Стрельцы

День складывается довольно напряженно, приносит поводы для переживаний и волнений. Вы многое принимаете близко к сердцу, чаще обычного поддаетесь на провокации и делаете то, о чем позже приходится жалеть. Но если не обращать внимание на мелкие неприятности, можно заметить новые возможности, которые открываются перед вами. Настойчивость поможет решить важные профессиональные задачи. Именно благодаря ей вы сможете подняться по карьерной лестнице, оставить конкурентов далеко позади. Во второй половине дне будет возможность узнать что-то полезное.

Космический совет: проявите настойчивость.

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♑ Козероги

Сложный день. Чем бы вы ни занимались, будьте осторожны и не спешите. Велика вероятность ошибок в расчетах. Решения, принятые в спешке, могут оказаться неудачными и обернуться серьезными потерями. Иногда кажется, что вы оказались в безвыходном положении. Обычно вы и в такие моменты сохраняете уверенность в себе, но сегодня рискуете растеряться и пасть духом. К счастью, рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, поговорить о том, что вас тревожит. Вы получите и моральную поддержку, и реальную помощь. Ни то, ни другое не будет лишним.

Космический совет: принимайте решения обдуманно и неспешно.

♒ Водолеи

Благоприятный день. Вы полны энтузиазма, готовы взяться за сложные дела и способны быстро довести их до конца. Возможны неожиданные открытия, известия, которые изменят ваши планы. Перед некоторыми Водолеями откроются завидные перспективы в профессиональной сфере. Стоит проявить решительность, чтобы не упустить свой шанс. День подходит для покупок, в том числе крупных. Гармонично складываются отношения с близкими. Можно укрепить семейные связи, положить конец давнему недопониманию. Старые друзья будут рады встрече.

Космический совет: будьте решительны, не упустите свой шанс.

♊ Рыбы

От старых планов, скорее всего, нужно будет отказаться. Вас это не огорчит, ведь новые будут ничуть не хуже. Вероятны необычные, но очень заманчивые деловые предложения. Если вы примете их, то в ближайшее время вам придется много учиться и усердно работать, но и доходы заметно возрастут. Нужно уделить внимание семейным делам. Близкие люди нуждаются в вашей заботе. Особенно важной она будет во второй половине дня: в это время именно вы находите лучший способ решения любых проблем. Можно делать небольшие покупки.

Космический совет: уделите время семье.

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