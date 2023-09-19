Но есть нюанс: на Украине отчитались о запасах газа перед отопительным сезоном

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Почти треть газа, хранящегося на Украине, принадлежит странам Европы

Но есть нюанс: на Украине отчитались о запасах газа перед отопительным сезоном

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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О чем забыла упомянуть главная газовая компания страны?

«Нафтогаз Украины» объявил о выполнении плана по запасам газа к предстоящему отопительному сезону. Однако в компании не уточнили, что более 22% общего энергоресурса страны принадлежит иностранным компаниям, сообщает издание EADaily.

Согласно отчетам украинского «Нафтогаза», план правительства по запасам газа был выполнен досрочно. Так, по данным платформы Gas Infrastructure Europe в хранилище сейчас находится 15,3 миллиарда кубометров энергоресурсов.

«Сегодня группа „Нафтогаз“ достигла этого показателя, выполнив план, поставленный Кабинетом Министров до 1 ноября, досрочно», — заявили представители компании в своем сообщении.

Нюанс состоит в том, что почти треть от общих объемов газа, хранящихся на Украине, принадлежат европейским трейдерам и находятся на территории страны в режиме «таможенного склада». В частности, одним из настоящих хозяев газа является Молдова. Следовательно, этот газ использовать нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом.

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