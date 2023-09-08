На Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 6 0

В некоторых регионах уже начались массовые отключения горячей воды.

На Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом

Фото: © РИА Новости / Леся Полякова

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Украине грозит серьезный коммунальный коллапс из-за серьезных проблем с поставками газа. Об этом сообщает ряд местных средств массовой информации (СМИ).

Уже сейчас в некоторых регионах начались массовые отключения горячей воды с 1 сентября. И отсутствие водоснабжения — это только первый шаг к катастрофе, многие важные критические инфраструктуры Незалежной просто-напросто не готовы к зиме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва. Местные власти вовсю нервничают из-за того, что не хватает денег на подачу тепла и газа в дома. С 1 сентября 2023 года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) отключены от системы, а следовательно, никакого газа не будет.

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