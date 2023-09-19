Скончался создатель «копейки» инженер АвтоВАЗа Дмитрий Авдесняк

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Он не дожил до своего дня рождения всего день.

Скончался создатель «копейки» инженер АвтоВАЗа Дмитрий Авдесняк

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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В возрасте 85 лет ушел из жизни «отец» легендарного автомобиля ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. До своего 86-летния он не дожил ровно день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скончался инженер в Москве. Что именно послужило причиной смерти — не уточняется. Неизвестно также, болел ли он последние годы.

Авдесняк начал свою карьеру технолога в ГАЗе, а после перевелся в АвтоВАЗ. Именно он подарил советским автолюбителям легендарную «копейку», превратив итальянский Fiat-124 в отечественный ВАЗ-2101. Позже машина вышла в продажу тиражом более чем 4,8 миллиона штук.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗА Лев Васильев. В Татарстане его считали самой яркой личностью республики. Сообщение об утрате пришло 21 августа. Причина смерти первого гендиректора КАМАЗА также не раскрывалась.

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