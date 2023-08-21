На 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗА Лев Васильев

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

В Татарстане его назвали самой яркой личностью республики.

На 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗА Лев Васильев

Фото: Telegram / Официальный новостной канал Полпредство Татарстана (г.Москва) / PolpredstvoRT

Читайте нас в: Дзен Новости

Первый генеральный директор и создатель КАМАЗА Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом говорится в Telegram-канале полпредства Татарстана в Москве.

«Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Пока также неизвестно о месте и дате прощания.

Лев Васильев родился в феврале 1925 года в Москве. Известно, что с 1943 по 1944 год участвовал в Великой Отечественной войне, в ходе которой получили тяжелые ранения. С 1969 года жил в Набережных Челнах, где стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности. А в будущем данное предприятие стало КАМАЗОМ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Уорнок — сооснователь американской компании Adobe Systems и ученый — умер в возрасте 82 лет.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Американские ученые разработали вакцину от алкоголизма
12:05
Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера
12:02
Умер ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин
11:58
В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью
11:51
Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах
11:47
Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку