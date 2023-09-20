Акции протеста в Болгарии: демонстранты требуют от властей решительных шагов
В Болгарии проходят массовые акции протеста
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
За что выступают митингующие?
Массовые акции протеста проходят в эти минуты в Софии: центр болгарской столицы заполнен тысячами людей, среди них шахтеры и энергетики. Они активно просят местные власти пересмотреть свои решения о закрытии теплоэлектростанций.
Все это происходит у здания совета министров. С места событий вещает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.
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