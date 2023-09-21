Активные вещества: подходит ли гель для душа женским длинным волосам

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 8 0

Трихолог Галлямова: мыть голову гелем для душа могут мужчины

Активные вещества: подходит ли гель для душа женским длинным волосам

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Реально ли не повредить структуру шевелюры?

Трихолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила изданию Газета.ру, насколько опасно использовать обычный гель для душа при мытье волос. Эксперт заявила, что косметический продукт в этих целях подходит только мужчинам с очень короткой стрижкой.

В силу того, что в геле содержатся менее нейтральные и более активные вещества отличные от тех, что входят в состав шампуня, он может повредить структуру шикарной шевелюры.

«Гель для душа все-таки рассчитан не на волосы. Он рассчитан на то, чтобы смыть грязь с поверхности кожи, и эти поверхностно активные вещества более активны. С волосами намного сложнее, потому что, смывая грязь с кожи волосистой части головы, мы омыляем им волосы. Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их, так как все шампуни содержат нейтральные вещества, которые не повреждают структуру волос», — отметила врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать опасный гель для душа.

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