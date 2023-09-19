Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

Госдума приняла закон о дне присоединения к России четырех новых регионов

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Проект поправок к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» ранее предложил глава государства.

Госдума приняла закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Внесенный президентом закон принят Государственной думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами. Проект поправок к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» глава государства в тот же день внес в Госдуму.

В пояснительной записке отмечалось, что принятие в состав Российской Федерации новых субъектов в первую очередь исходит из исторической общности народов, которые проживают на указанных территориях.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов.

Так, за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области впервые провели голосование в составе России.

 

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