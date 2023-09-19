Путин заявил о двукратном увеличении объема производства бронетехники в России

Производство бронетехники в России увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза», — отметил он.

Также глава государства сообщил, что дал поручение нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Путин призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и, как и прежде, уделять повышенное внимание качеству.

По итогам восьми месяцев 2023 года оборонные предприятия смогли сохранить темп работы, уложиться в график поставок и кратно нарастить выпуск продукции по ряду направлений, подчеркнул Путин.

До этого сообщалось, что президент прибыл с рабочим визитом в Ижевск для участия в заседании военно-промышленной комиссии России. Встреча прошла в закрытом формате, во время нее обсудили актуальные вопросы российского ВПК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян — военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — с Днем танкиста.