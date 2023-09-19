«Греет душу»: актер Максим Щеголев рассказал о сериале «Оборотень»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Актер Максим Щеголев признался в том, что ему нравится его роль в «Оборотне»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Проект показывает, какие сложности герою придется преодолеть, чтобы достичь поставленной цели.

Актер театра и кино Максим Щеголев сыграл роль Петра в проекте «Оборотень» от телекомпании РЕН ТВ. Он дал эксклюзивное интервью о том, чем сериал пришелся ему по душе и почему его герой является уникальным человеком.

«Мне понравилось, что он (Петр. — Прим. РЕН ТВ) очень ироничный товарищ, у него искрометный юмор. Мне очень понравилось то, что это специалист высокого класса. То, что я куратор главного героя, которого играет Денис Шведов, то есть я как бы его начальник, — это тоже греет душу», — поделился актер.

Артист рассказал, что название сериала очень гармонично с его персонажем, потому персонаж по ходу действия сюжета буквально «переворачивается». В Петре соединяются два героя в одном — один с глубоким бэкграундом, а второй иронично шутит и язвит.

Проект заключает в себе долгий путь человека к справедливости и правде. Сериал является наглядной историей того, как персонажи преодолевают различные трудности, чтобы достичь всех целей.

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