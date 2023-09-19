Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника

Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника, который в России отмечают 19 сентября.

«Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в профессиональный праздник принято отдавать дань уважения ветеранам отрасли, многим поколениям оружейников, чьим трудом создавалась оборонная мощь России на протяжении веков. Президент пожелал работникам ОПК здоровья и новых высоких результатов на благо Родины и народа.

В ходе заседания глава государства отметил, что производство бронетехники в стране увеличилось вдвое, а особо востребованных средств поражения — втрое по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2023 года оборонные предприятия смогли сохранить темп работы, уложиться в график поставок и кратно нарастить выпуск продукции по ряду направлений.

Вместе с тем президент поручил оружейникам нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Также Путин призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и, как и прежде, уделять повышенное внимание качеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День оружейника прибыл в Ижевск для участия в заседании военно-промышленной комиссии России.