Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Глава государства пожелал им новых высоких результатов на благо Родины и народа.

Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника, который в России отмечают 19 сентября.

«Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в профессиональный праздник принято отдавать дань уважения ветеранам отрасли, многим поколениям оружейников, чьим трудом создавалась оборонная мощь России на протяжении веков. Президент пожелал работникам ОПК здоровья и новых высоких результатов на благо Родины и народа.

В ходе заседания глава государства отметил, что производство бронетехники в стране увеличилось вдвое, а особо востребованных средств поражения — втрое по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2023 года оборонные предприятия смогли сохранить темп работы, уложиться в график поставок и кратно нарастить выпуск продукции по ряду направлений.

Вместе с тем президент поручил оружейникам нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Также Путин призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и, как и прежде, уделять повышенное внимание качеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День оружейника прибыл в Ижевск для участия в заседании военно-промышленной комиссии России.

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