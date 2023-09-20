Приехал не вовремя: Зеленского откровенно не рады видеть в США

В США заранее заявляют, что денег Зеленский не получит — их просто нет в бюджете.

Президент Украины Владимир Зеленский решил приехать в Штаты не в лучший из возможных моментов. Об этом заявил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount.

Он также открыто сообщил, что в США прекрасно понимают, зачем Зеленский приезжает в страну. И именно поэтому его очередной визит попросту не имеет смысла.

«Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет», — резко пояснил Дональдс.

«Понимает, что ему грозит»: зачем Владимир Зеленский приехал в США

Причиной отсутствия денег в бюджете США конгрессмен назвал политику администрации президента США Джо Байдена и слишком щедрые транши, которые получал украинский гость.

«Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего», — откровенно признался американский политик.

И это — основная причина, по которой Зеленский уедет из США с пустыми руками, заключил Байрон Дональдс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем в этот раз попросит Зеленский у американских «хозяев».