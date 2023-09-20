В Балашихе в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Балашихе, сообщает источник 5-tv.ru с места ЧП. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Взрыв произошел на третьем этаже дома на улице Октябрьская в районе 8:30. Обрушения произошли на двух этажах, в доме выбиты стекла.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов, жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно через окна. Остальных жильцов дома эвакуируют.

Количество пострадавших уточняется, пока сообщается об одном раненом.