В Балашихе в многоквартирном доме произошел взрыв газа
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Точная причина произошедшего выясняется.
Фото: Булкин Сергей / ТАСС
Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Балашихе, сообщает источник 5-tv.ru с места ЧП. По предварительным данным, произошел взрыв газа.
Взрыв произошел на третьем этаже дома на улице Октябрьская в районе 8:30. Обрушения произошли на двух этажах, в доме выбиты стекла.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов, жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно через окна. Остальных жильцов дома эвакуируют.
Количество пострадавших уточняется, пока сообщается об одном раненом.
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