При взрыве газа в Балашихе погибла женщина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 21 0

Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов несколько человек.

При взрыве газа в Балашихе погибла женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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По последним данным, при взрыве бытового газа в Балашихе один человек погиб, еще четыре пострадали. Сотрудника МЧС удалось спасти из-под обломков дома ребенка и его родителя. Им оказывается медицинская помощь.

Под завалами все еще могут находиться люди. На месте продолжают работать спасатели, завалы разбирают вручную, тяжелую технику пока не подключали.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 8:30 утра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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