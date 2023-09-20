При взрыве газа в Балашихе погибла женщина

По последним данным, при взрыве бытового газа в Балашихе один человек погиб, еще четыре пострадали. Сотрудника МЧС удалось спасти из-под обломков дома ребенка и его родителя. Им оказывается медицинская помощь.

Под завалами все еще могут находиться люди. На месте продолжают работать спасатели, завалы разбирают вручную, тяжелую технику пока не подключали.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 8:30 утра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.