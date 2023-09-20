При взрыве газа в Балашихе погибла женщина
Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов несколько человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
По последним данным, при взрыве бытового газа в Балашихе один человек погиб, еще четыре пострадали. Сотрудника МЧС удалось спасти из-под обломков дома ребенка и его родителя. Им оказывается медицинская помощь.
Под завалами все еще могут находиться люди. На месте продолжают работать спасатели, завалы разбирают вручную, тяжелую технику пока не подключали.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 8:30 утра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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