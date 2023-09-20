В ЛНР росгвардейцы задержали перевозчиков крупной партии наркотиков

Сотрудники Росгвардии задержали перевозчиков крупной партии наркотиков в Луганской народной республике. Как рассказали в пресс-службе ведомства, у двух граждан в ходе досмотра автомобиля на контрольно-пропускном пункте обнаружили три килограмма наркотических веществ.

«Были обнаружены и изъяты более трех килограммов наркотических веществ: „Экстази“, „Амфетамин“, „Альфа-PvP“», — отметили в Росгвардии.

Мужчин и ранее подозревали в незаконном хранении наркотических веществ. Для более подробного разбирательства в деле их передали в отдел.

За неделю росгвардейцы изъяли почти пять килограммов наркотиков различных видов и задержали 61 человека за административные и уголовные правонарушения.

«Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии в Луганской народной республике регулярно несут службу на контрольно-пропускных пунктах», — подчеркнули в Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников более 750 стволов.