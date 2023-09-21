«Педант с расстройством личности»: к чему приводит чрезмерная любовь к чистоте

И почему такие люди часто срываются?

Патологическая страсть к порядку может возникать не только из-за любви к чистоте, но и являться признаком обсессивно-компульсивного расстройства. Об этом изданию Газета.ру рассказал клинический психолог психоаналитик Юрий Грязев.

По словам эксперта, человек с особенной тягой к чистоте может относиться к такому типу личности, которых принято называть педантами.

«Педант с обсессивно-компульсивным типом личности — это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным», — рассказал психолог.

Опасность такого типа людей в том, что в какой-то момент они могут сорваться и, например, уйти в загул, пристраститься к алкоголю или вступать в случайные половые связи. Все это, по мнению Грязева, происходит из-за накопившегося напряжения, когда человек подавляет свою агрессию и раздражительность.

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