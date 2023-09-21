«Педант с расстройством личности»: к чему приводит чрезмерная любовь к чистоте

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Психолог Грязев: педанты часто срываются и уходят в загулы

«Педант с расстройством личности»: к чему приводит чрезмерная любовь к чистоте

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

И почему такие люди часто срываются?

Патологическая страсть к порядку может возникать не только из-за любви к чистоте, но и являться признаком обсессивно-компульсивного расстройства. Об этом изданию Газета.ру рассказал клинический психолог психоаналитик Юрий Грязев.

По словам эксперта, человек с особенной тягой к чистоте может относиться к такому типу личности, которых принято называть педантами.

«Педант с обсессивно-компульсивным типом личности — это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным», — рассказал психолог.

Опасность такого типа людей в том, что в какой-то момент они могут сорваться и, например, уйти в загул, пристраститься к алкоголю или вступать в случайные половые связи. Все это, по мнению Грязева, происходит из-за накопившегося напряжения, когда человек подавляет свою агрессию и раздражительность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем на самом деле опасна шизофрения.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:18
Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?
2:13
Встреча на уровне: Путин запланировал визит Китай — главное
2:08
Польша отказалась от поставок оружия Украине: «Такой принцип»
2:01
Окорочное состояние: в магазины попало мясо, зараженное АЧС
1:48
«Педант с расстройством личности»: к чему приводит чрезмерная любовь к чистоте
1:39
Лавров ответил на санкции США шуткой про «40 километров» — видео

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
«Он вряд ли вернется»: в США заявили о готовящемся «ударе» по Зеленскому
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России