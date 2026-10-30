Пропавших в Нижнем Новгороде девочек нашли живыми — они были у бабушки

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Подростков несколько дней искали волонтерские отряды и полицейские.

Что случилось с пропавшими в Нижнем Новгороде девочками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пропавшие в Нижнем Новгороде девочки нашлись у бабушки

В Нижнем Новгороде нашли двух 13-летних школьниц Диану и Варвару, пропавших почти неделю назад. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило главное управление МВД по региону.

Правоохранители и волонтеры обнаружили их в Автозаводском районе — все это время они жили у бабушки одной из девочек. Обеих полицейские доставили в участок для профилактической беседы.

В ведомстве пояснили, что жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. После мероприятий в отделе их передадут родителям.

Об исчезновении девочек в Нижнем Новгороде ранее писал 5-tv.ru. Диана ушла из дома утром 23 октября и не вернулась обратно. На следующий день пропала и Варвара. В поисках детей участвовали не только полицейские, но и волонтеры.

Позже матери Дианы удалось связаться с дочерью. Девочка заявила, что не собирается возвращаться домой, а она «гуляет» вместе с Варварой. При этом сама женщина сказала, что причин уйти из дома не было — конфликтов в семье не возникало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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