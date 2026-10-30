Ушли и не вернулись: двое подростков пропали с разницей в два дня в Калининграде

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Парень и девушка исчезли несколько дней назад.

Что известно о пропавших в Калининграде подростках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое подростков пропали с разницей в два дня в Калининграде

В Калининграде разыскивают двух пропавших подростков. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Запад».

Волонтеры ищут 15-летнюю девушку Юлию Селецкую и 17-летнего парня Даниила Матвеева, которые ушли из дома несколько дней назад и не вернулись.

Фото: ВКонтакте / Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»

/ poisk_kaliningrad

О местонахождении Даниила неизвестно с 26 октября. В день исчезновения он был одет в черную куртку, синюю кофту с капюшоном, джинсы и черные кроссовки. Юноша имеет среднее телосложение и светло-русые волосы средней длины.

Фото: ВКонтакте / Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»
/ poisk_kaliningrad

Юлия пропала спустя два дня. На ней была серая куртка с мехом, а также серо-белые кроссовки.

Ранее 5-tv.ru писал об истории с исчезновением двух 13-летних школьниц в Нижнем Новгороде. Девочек искали пять дней, в работе были задействованы как правоохранительные органы, так и волонтерские отряды. Мать одной из пропавших рассказала, что дочь заявила о нежелании возвращаться домой.

Школьниц в итоге нашли в Автозаводском районе города. Полицейские сообщили, что подростки гостили у бабушки одной из девочек. Обеих доставили в отдел для профилактической беседы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
«Нулевой день»: Маск отреагировал на самую масштабную хакерскую атаку на криптобиржу
3:33
Запивает антидепрессанты: популярная блогерша призналась в проблемах с алкоголем
3:15
Ушли и не вернулись: двое подростков пропали с разницей в два дня в Калининграде
2:56
Пропавших в Нижнем Новгороде девочек нашли живыми — они были у бабушки
2:43
Иск к пилоту, посадившему самолет со 161 пассажиром в пшеничном поле, вырос до 127 миллионов
2:23
Авиабомба под окном: в Балтийске нашли 100-килограммовый боеприпас времен ВОВ

Сейчас читают

Под дронами и среди мин: как открывали путь гуманитарной колонне в Алешки
«Живем в жутком страдании»: экс-стилистка Лерчек слезно умоляет суд снять арест
С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн рублей за хиты «Миража»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео