Пенсии выше 40 тысяч: названы регионы-лидеры с самыми большими выплатами

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

В аутсайдерах оказались регионы СКФО и юга.

В каких регионах России самая высокая пенсия — список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют по размеру страховых пенсий

Пенсионеры самых северных субъектов России — Чукотского и Ненецкого автономных округов — получают самые крупные страховые выплаты по старости с начала 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости после анализа региональных документов.

Лидирующую позицию занял Чукотский АО, где размер пенсий составил 45,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, где сумма достигла 41,8 тысячи рублей. Тройку замкнула Магаданская область с показателем 39,7 тысячи рублей.

Замыкают список несколько республик Северного Кавказа и юга страны. Самый низкий показатель зафиксирован в Кабардино-Балкарии — чуть более 21 тысячи рублей. В Дагестане пенсия равна 21,2 тысячи рублей, а в Калмыкии — 22,9 тысячи рублей.

При этом общероссийский средний размер страховых пенсий в этом году составил 23,7 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель находился на отметке 24,9 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повышении в России средней страховой пенсии по старости в следующем году. Процесс разобьют на два этапа: первая индексация ожидается в феврале, а вторая — в апреле.

Кроме того, 5-tv.ru писал о планах по увеличению минимального размера оплаты труда в стране к 2030 году до 35 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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