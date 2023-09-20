Спасли пенсионерку: что известно о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

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Три этажа подъезда почти полностью разрушены. По предварительной причине — из-за взрыва газа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; 5-tv.ru

Число погибших в подмосковной Балашихе, по самым последним данным, выросло до шести. Это четверо жителей дома и двое спасателей, которые оказались под обломками в момент повторного обрушения. Они как раз пытались вытащить женщину с пятилетней дочкой. И их судьба теперь неизвестна. Что касается причин взрыва, то по предварительной версии, это взрыв газа. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова с места трагедии.

Случилось то, чего всегда боятся в таких случаях, — повторное обрушение: перекрытия рухнули и накрыли группу спасателей.

«Скорую!» — слышен крик.

Периодически спасатели объявляют минуты тишины: все на площадке замолкают, работы останавливают. В этот момент к поискам подключают кинологов: «Собака пройдет?»

В один из таких периодов затишья под обломками на верхнем этаже нашли пенсионерку.

Три этажа подъезда почти полностью разрушены. По предварительной причине — из-за взрыва газа. Уже известно о погибших.

Разбор завалов продолжается. Под бетонными плитами могут находиться люди. Есть вероятность обрушения верхних этажей, и спасателям приходится работать максимально аккуратно и прислушиваться ко всем шорохам, голосам.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прозвучал в 08:20. И в этот момент большинство жителей просто спали. Всех жителей разрушенного здания по улице Октябрьской сейчас перевозят в центр временного размещения. Его открыли в местном Доме культуры.

«Очень сильный. Очень сильный взрыв», — рассказала пожилая женщина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что за три дня до инцидента сотрудники газовой службы проверяли оборудование в рухнувшей многоэтажке.

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