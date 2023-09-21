Как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ и что делать, если он уже заболел

На что родители должны обращать внимание в первую очередь?

Осень — сезон простуд и ОРВИ, а в последние годы к ним присоединилась весьма опасная коронавирусная инфекция. Болеют не только взрослые, но и дети. Как обезопасить своего ребенка от гриппа и простуды, 5-tv.ru рассказала педиатр Лусине Чеботарева.

По словам врача, единственное средство, чтобы защитить ребенка от гриппа — это прививка. Детям можно ставить такую вакцину с шестимесячного возраста. А вот для защиты от простудных заболеваний и ОРВИ специалист советует обращаться к методам, которые применялись при эпидемии коронавирусной инфекции.

«Гигиена, разобщение, по возможности, мытье рук, промывание носов», — перечисляет Чеботарева.

Также врач рекомендует принимать витамин D, пичкать ребенка другими вспомогательными средствами, по ее мнению, бесполезно.

Если ребенок все же заболел, то родителям важно обращать внимание на симптомы, чтобы не пропустить возможные осложнения. Речь о так называемых красных флагах.

«Если, например, ребенок уже поправляется, а потом вдруг случился опять подъем температуры и все пошло по новой. Это может говорить о том, что присоединилась какая-то бактериальная инфекция. Например, гнойный отит, пневмония. Это — повод дойти до врача», — объясняет педиатр.

Если температура не очень высокая, то ребенок вялый, присутствует одышка и ребенок болеет не так, как обычно, то Чеботарева также советует срочно обращаться к специалисту. Среди осложнений врач назвала бактериальную пневмонию или дыхательную недостаточность, когда ребенок не получает достаточное количество кислорода.

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