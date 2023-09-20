Протекают бессимптомно: какие болезни сердца чаще всего возникают у подростков

Сердечными заболеваниями страдают не только взрослые, но и дети.

От болезней сердца страдают не только взрослые, как принято считать, но и подростки. Какие проблемы чаще всего встречаются у детей переходного возраста, изданию Газета.ру рассказал врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

Специалист отметила, что в первую очередь речь идет о врожденных структурных аномалиях, которые по каким-то причинам не были вовремя диагностированы. Это пороки сердца, которые могут до определенного времени протекать бессимптомно. Кроме того, может возникнуть аритмия, как наследственная, так и вследствие каких-либо воздействий, например, из-за неправильного образа жизни, стресса или приема наркотиков.

Также у подростка может возникнуть инфекционный эндокардит, когда воспаляется внутренняя оболочка сердца и его клапанных структур. Его вызывает какая-то бактериальная инфекция вроде стафилококка. Как отмечает врач, поэтому и важно вовремя лечить больное горло, в том числе, антибиотиками.

Кардиолог назвала еще одно заболевание сердца, встречающееся у подростков — вирусный миокардит, возникающий из-за перенесенного ОРВИ, гриппа или коронавируса. Кроме того, бывают случаи артериальной гипертензии, но это болезнь, в основном, является вторичной.

В любом случае, добавляет Фомичева, как только у подростка появляются первые симптомы сердечной болезни, будь то одышка, учащенный пульс или боль в груди, нужно немедленно обращаться к специалисту.

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