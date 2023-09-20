Протекают бессимптомно: какие болезни сердца чаще всего возникают у подростков

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Врач Фомичева: больное горло у подростка может привести к инфекционному эндокардиту

Протекают бессимптомно: какие болезни сердца чаще всего возникают у подростков

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Читайте нас в: Дзен Новости

Сердечными заболеваниями страдают не только взрослые, но и дети.

От болезней сердца страдают не только взрослые, как принято считать, но и подростки. Какие проблемы чаще всего встречаются у детей переходного возраста, изданию Газета.ру рассказал врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

Специалист отметила, что в первую очередь речь идет о врожденных структурных аномалиях, которые по каким-то причинам не были вовремя диагностированы. Это пороки сердца, которые могут до определенного времени протекать бессимптомно. Кроме того, может возникнуть аритмия, как наследственная, так и вследствие каких-либо воздействий, например, из-за неправильного образа жизни, стресса или приема наркотиков.

Также у подростка может возникнуть инфекционный эндокардит, когда воспаляется внутренняя оболочка сердца и его клапанных структур. Его вызывает какая-то бактериальная инфекция вроде стафилококка. Как отмечает врач, поэтому и важно вовремя лечить больное горло, в том числе, антибиотиками.

Кардиолог назвала еще одно заболевание сердца, встречающееся у подростков — вирусный миокардит, возникающий из-за перенесенного ОРВИ, гриппа или коронавируса. Кроме того, бывают случаи артериальной гипертензии, но это болезнь, в основном, является вторичной.

В любом случае, добавляет Фомичева, как только у подростка появляются первые симптомы сердечной болезни, будь то одышка, учащенный пульс или боль в груди, нужно немедленно обращаться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как помочь ребенку с температурой.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе
9:24
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»
9:07
Дуда «исключил из повестки дня» Зеленского
8:53
В Балашихе в многоквартирном доме произошел взрыв газа
8:43
Сбербанк отменил скидки на ставки по льготной ипотеке
8:35
Протекают бессимптомно: какие болезни сердца чаще всего возникают у подростков

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России