«У нее много поклонников» — муж певицы Жасмин об их отношениях на расстоянии

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

Муж певицы Жасмин уехал жить в Израиль, оставив семью в России

«У нее много поклонников» — муж певицы Жасмин об их отношениях на расстоянии

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Молдавский политик был вынужден перебраться в Израиль.

Супруг певицы Жасмин молдавский политик Илан Шор рассказал в интервью KP.RU, как он поддерживает отношения со своей любимой женой на расстоянии.

«Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России. Жасмин артистка, у нее много работы, поклонников. И она не может просто взять и забыть про них», — поделился Илан.

На данный момент политик проживает в Израиле. Несмотря на трудности, его партия «Шор» продолжает свою деятельность, так что у Илана очень много работы. По словам бизнесмена, когда ему удается найти свободное время, он проводит его, общаясь с Жасмин. 

«Естественно, мы видимся, бываем вместе, обязательно проводим вместе каникулы детей. Но ее творческая жизнь связана с Россией, и мои дети там ходят в школу. Для меня это важно», — подчеркнул Шор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.

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