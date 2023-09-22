Молдавский политик был вынужден перебраться в Израиль.

Супруг певицы Жасмин молдавский политик Илан Шор рассказал в интервью KP.RU, как он поддерживает отношения со своей любимой женой на расстоянии.

«Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России. Жасмин артистка, у нее много работы, поклонников. И она не может просто взять и забыть про них», — поделился Илан.

На данный момент политик проживает в Израиле. Несмотря на трудности, его партия «Шор» продолжает свою деятельность, так что у Илана очень много работы. По словам бизнесмена, когда ему удается найти свободное время, он проводит его, общаясь с Жасмин.

«Естественно, мы видимся, бываем вместе, обязательно проводим вместе каникулы детей. Но ее творческая жизнь связана с Россией, и мои дети там ходят в школу. Для меня это важно», — подчеркнул Шор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.