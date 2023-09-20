Спасателей, погибших при разборе завалов в Балашихе, представят к наградам

Спасателей, погибших сегодня в Балашихе, представят к государственным наградам. Магомед Нальгиев и Олег Калмыков разбирали завалы, на месте обрушения жилого дома. Пытались спасти людей, которые просили о помощи. И в этот момент на них рухнула бетонная плита. И как сейчас сообщили в МЧС, дом обследуют поисковые собаки. По последним данным, Жертвами стали шесть человек, 13 пострадали. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин восстановил хронологию событий.