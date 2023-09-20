Спасателей, погибших при разборе завалов в Балашихе, представят к наградам
Сотрудники МЧС пытались спасти заваленных людей. К сожалению, чуда не случилось.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulyanov Vladimir; 5-tv.ru
Спасателей, погибших сегодня в Балашихе, представят к государственным наградам. Магомед Нальгиев и Олег Калмыков разбирали завалы, на месте обрушения жилого дома. Пытались спасти людей, которые просили о помощи. И в этот момент на них рухнула бетонная плита. И как сейчас сообщили в МЧС, дом обследуют поисковые собаки. По последним данным, Жертвами стали шесть человек, 13 пострадали. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин восстановил хронологию событий.
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