Презентация приложения «VK Видео» состоялась в России. Именно оно должно стать полноценной альтернативой мировому видеохостингу YouTube. Компания VK не перестает удивлять пользователей своими новинками — приложение уже доступно для скачивания!

«VK Видео» обладает функцией интеллектуального поиска, которая даст возможность пользователям познакомиться с новыми форматами видеоконтента, которые в том числе затрагивают такие темы, как изобретения, эксперименты и стендап. Кстати, через «VK Видео» можно не просто наслаждаться просмотром роликов, но и самому их загружать — блогеры выходят на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто засветился на закрытом VK Квартирнике «для друзей».