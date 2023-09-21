Презентация приложения «VK Видео» состоялась в России
Компания VK не перестает удивлять пользователей своими новинками. Успели оценить?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Презентация приложения «VK Видео» состоялась в России. Именно оно должно стать полноценной альтернативой мировому видеохостингу YouTube. Компания VK не перестает удивлять пользователей своими новинками — приложение уже доступно для скачивания!
«VK Видео» обладает функцией интеллектуального поиска, которая даст возможность пользователям познакомиться с новыми форматами видеоконтента, которые в том числе затрагивают такие темы, как изобретения, эксперименты и стендап. Кстати, через «VK Видео» можно не просто наслаждаться просмотром роликов, но и самому их загружать — блогеры выходят на новый уровень.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто засветился на закрытом VK Квартирнике «для друзей».
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