Как прошла встреча Путина с членами попечительского совета Мариинского театра

У Запада не получится отменить российскую культуру. Почему — объяснил президент РФ Владимир Путин на заседании с попечительским советом Мариинского театра, которому совсем скоро исполняется 240 лет. Как будет отмечаться эта дата и что еще интересного сказал президент, знает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Культурная жемчужина мира — прославленная Мариинка готовится торжественно встретить юбилей. 240 лет служения искусству и зрителям.

«Состав Мариинки, действительно, один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира», — отметил президент.

Такой коллектив, да и всю русскую культуру в целом — невозможно взять и вычеркнуть. Хотя Запад и пытается это сделать.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — заметил российский лидер.

И действительно, как можно отменить, например, Кшесинкую и Нуреева, которые блистали на исторической сцене. Или Глинку с Чайковским, произведения которых впервые прозвучали здесь. Или Бенуа и Коровина, которые создавали декорации для спектаклей. Все здесь хранит память о гениях.

Эта люстра — визитная карточка Мариинского. Ей уже больше 160 лет. По легенде все 23 тысячи ее хрустальных подвесок дрожали, когда в зале пел великий Шаляпин.

В этом году исполнилось десять лет со дня открытия новой сцены в Петербурге. Технически совершенная, рассчитанная на 1800 зрителей — она, в том числе вывела возможности театра на новый уровень.

«Я думаю, что где-то в восемь, в девять, а то и в десять раз чаще мы сегодня выступаем, чем еще каких-то 15–17 лет назад, — это радует. Огромное количество детских программ, юношеских программ», — рассказал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Филиалы театра открыты в Приморье и на Кавказе. В залах всегда аншлаги.

«В рамках создания современного культурного кластера в конце 2024 года филиал Мариинки появится и в Кемерове. Это будет уже седьмая постоянная собственная площадка театра, где зритель сможет познакомиться с мастерством многочисленной мариинской труппы и других ведущих исполнителей», — сообщил Путин.

Гала —вечер, посвященный юбилею Мариинского — пройдет в октябре. Звезды оперы, балета, и симфонический оркестр на новой сцене. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.