Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году

Очередная, XVI встреча представителей союза пяти государств должна состояться в Казани.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Индия, Бразилия, ЮАР и Китай поддержали председательство России в межгосударственном объединении БРИКС (BRICS) во время саммита в 2024 году. Очередная, XVI встреча представителей союза пяти стран должна состояться в Казани. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», — сказано в заявлении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот день сообщил, что роль союза пяти государств в решении глобальных проблем со временем будет возрастать. Он назвал расширение объединения логичным шагом, который с появлением новых партнеров позволит продолжить его развитие.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 19 по 25 сентября в Нью-Йорке, США. В программе Сергея Лаврова порядка 20 двусторонних встреч. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр подшутил над российскими журналистами, прибывшими для освещения события в Штаты. Как известно, представителям прессы в этом году выдали американские визы с ограничениями.
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