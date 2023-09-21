В Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых пассажиров

Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать, пристегнут ли водитель и пассажиры автомобиля. О нововведениях рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Правила дорожного движения обязывают водителей быть пристегнутыми ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров», — напомнил он.

А это значит, что несоблюдение этих правил в Москве будет нести за собой ответственность в виде штрафа. Непристугнутый водитель должен будет выплатить одну тысячу рублей. При этом штраф придет именно собственнику автомобиля, даже если он был пристегнут, но нарушение допустили его пассажиры.

Следить за соблюдением этого пункта ПДД со стороны пассажиров авто в Москве будут 206 видеокомплексов с нейросетью. Всего в столице около 500 камер, которые способны видеть на дороге Москвы непристегнутых водителей.

Кроме того, дорожные камеры Москвы с нейростью следят за мотоциклистами в городе. Нейросеть может отличить шлемы от головных уборов, а перепроверять снимки будут сотрудники Госавтоинспекции.

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