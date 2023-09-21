«Он — душка»: Анна Богомолова рассказала о Прилучном за пределами камер

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Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Актриса Анна Богомолова: Павел Прилучный вне кадра — прекрасный человек

«Он — душка»: Анна Богомолова рассказала о Прилучном за пределами камер

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса работала с ним в одном проекте и успела немного пообщаться.

Павел Прилучный, несмотря на приписанный из кино образ, в жизни является очень милым и воспитанным человеком. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявила его коллега по съемкам, актриса Анна Богомолова.

«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный», — поделилась она на премьере сериала «Лада Голд».

В этой картине Богомолова играет героиню, на которую совсем не похожа в реальной жизни. Однако съемки, по ее словам, были очень интересными. Во время работы с Прилучным, например, актриса не испытывала никакого напряжения, о котором говорят другие.

«Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он — душка», — честно призналась Богомолова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце обвинила Прилучного в халатности.

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