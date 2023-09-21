Роботы и массовое ожирение: пять вещей, которые предсказал мультфильм «ВАЛЛ-И»

Что-то уже сбылось, а с чем-то нам только предстоит столкнуться.

Мультфильм «ВАЛЛ-И», выпущенный студией Pixar в 2008 году, рассказывал о не самом радостном варианте будущего. Пятнадцать лет назад мир мультфильма казался просто гротескной антиутопией, однако сегодня происходящее в нем выглядит все более и более реальным. Не верите? Смотрите сами.

1. Проблемы с мусором

По сюжету «ВАЛЛ-И», люди были вынуждены покинуть Землю, так как планета превратилась в одну большую свалку. Эта проблема актуальна для нас уже не первый год. Человечество очень много потребляет, в следствие чего ежедневно производит огромное количество мусора. В мировом океане есть как минимум пять мусорных пятен, а крупнейшее из них — Тихоокеанское — размером сопоставимо с Ираном. Такие катастрофические масштабы загрязнения планеты могут привести к тому, что в будущем наша Земля превратится в такую же гигантскую свалку, как и Земля из мультфильма.

Бесконечные горы мусора на поверхности Земли. Фото: Кадр из м/ф «ВАЛЛ·И», реж. Эндрю Стэнтон, 2008 г.

2. Тотальное ожирение

Все люди, показанные в «ВАЛЛ-И», страдали от избыточного веса и отсутствия движения. Они настолько привыкли к беззаботной жизни, что разучились даже ходить. Похожую ситуацию мы уже можем наблюдать в нашей реальности. Из-за того, что в последнее время удобства стали более доступными и разнообразными, у людей сильно снизился уровень физической активности. Ученые бьют тревогу и предупреждают, что уже к 2025 году более 205 миллионов детей в возрасте от пяти до девятнадцати лет будут страдать от ожирения. В России за 30 лет процент людей с излишним весом вырос с 8 до 30%. Сервисы по доставке еды, умные функции домов и безлимитный интернет в скором времени могут сделать из нас таких же беспомощных созданий, как люди из мира «ВАЛЛ-И».

Типичный представитель человечества в мире мультфильма. Фото: Кадр из м/ф «ВАЛЛ·И», реж. Эндрю Стэнтон, 2008 г.

3. Роботы-помощники

В мультфильме всю работу за людей делают специальные роботы. Они учат детей, убираются и занимаются исследованиями. Такие роботы уже давно не в новинку и для нас. Во многих домах появились роботы-пылесосы и умные колонки. В ресторанах можно встретить роботов-официантов, ученые вовсю пользуются роботами-исследователями, а в Москве уже проходят спортивные соревнования между машинами.

Робот-пылесос (слева), робот-уборщик (справа), роботы-исследователи (на фоне). Фото: Кадр из м/ф «ВАЛЛ·И», реж. Эндрю Стэнтон, 2008 г.

4. Проблемы с экологией

Сюжет «ВАЛЛ-И» крутится вокруг последнего оставшегося на земле растения, которое поможет снова озеленить мертвую планету. У нас все не так плохо, однако мы с каждым годом приближаемся к экологической катастрофе. Глобальное потепление, которое усугубляется загрязнениями воздуха и дырами в озоновом слое планеты, может привести к тому, что растения перестанут вырабатывать кислород, необходимый для существования всего живого на Земле. Если люди в будущем не найдут способ вырабатывать энергию без вредных отходов — мы рискуем оказаться в мире без единого растения.

Последнее растение на Земле. Фото: Кадр из м/ф «ВАЛЛ·И», реж. Эндрю Стэнтон, 2008 г.

5. Искусственный интеллект

Гигантским космическим кораблем, на котором в мультфильме путешествуют остатки человечества, управляет искусственный интеллект АВТО. Сегодня тема искусственного интеллекта стоит остро, как никогда. Нейросети достигли такого уровня развития, что они уже способны создавать музыку, писать книги, рисовать картины и многое другое. Человечество пока не создало ИИ, способный мыслить самостоятельно, однако ведущие мировые специалисты утверждают, что до появления первого живого компьютера осталось менее десяти лет. Учитывая то, что АВТО в «ВАЛЛ-И» по итогу оказался злым, стоит аккуратнее бежать навстречу прогрессу, чтобы не поставить человечество под угрозу.

Искусственный интеллект, управляющий остатками цивилизации. Фото: Кадр из м/ф «ВАЛЛ·И», реж. Эндрю Стэнтон, 2008 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нейросети оживили Майкла Джексона.