Часовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 2 0

Особняк Киркорова занимает один гектар земли на Мякининском полуострове

Часовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Что еще есть на территории владений короля российской эстрады?

Народный артист РФ Филипп Киркоров принял участие в съемках одного из отечественных новогодних фильмов. Более того, его шикарный особняк на Мякининском полуострове на некоторое время превратился в настоящую съемочную площадку. В гостях у поп-короля российской эстрады побывал корреспондент издания KP.RU Владимир Веленгурин.

Как сообщает издание, особняк обошелся певцу примерно в 12 миллионов долларов. Он стоит на площади в один гектар. На территории есть фонтан, пруд, а также своя набережная и даже храм. А внутри дома — бассейн и спортзал со спа-зоной. Как признался сам артист, он старается уделять время фитнесу, что называет для себя настоящим подвигом.

Особняк Филиппа КиркороваОсобняк Филиппа Киркорова. Фото: КП / Владимир Веленгурин

Особняк Филипп Киркоров построил, когда у него появились наследники — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров появился на публике после подозрений в «инвалидности».

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