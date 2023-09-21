Слава лгала? Киркоров появился на публике после подозрений в «инвалидности»

Народный артист РФ поставил под сомнение заявление певицы Славы о его проблемах со здоровьем. Виновата пластика?

Народный артист РФ Филипп Киркоров жив, на вид здоров и вполне подвижен, хотя певица Слава (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) утверждает, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Исполнительница заявила, что после вмешательства пластического хирурга Тимура Хайдарова король эстрады мучается из-за серьезных проблем с рукой, регулярно посещая узкопрофильного врача.

Однако появление Киркорова на презентации нового проекта VK-original в Московском офисе компании показало, что он в добром здравии, по крайней мере по внешним признакам. И рука функционирует. На мероприятии присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса — рэперы Джиган и Баста, Хабиб, Люся Чеботина, Наталья Подольская и многие другие. Среди них был и Филипп Бедросович. Лично слова Сланевской он не прокомментировал, так как воздержался от общения с прессой.

Как известно, Слава, ее коллега по сцене Любовь Успенская и еще десятки женщин объявили Тимура Хайдарова мясником, изуродовавшим своих пациентов. Артистки добиваются наказания для хирурга через суд. Киркоров, обожающий свое обновленное тело и омолодившееся лицо, защищает доктора и его репутацию. Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за скандала он окончательно рассорился с Успенской.