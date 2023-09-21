«Радостное событие»: недавно женившийся Федор Смолов готовится стать отцом

Пара сообщила о скором пополнении спустя три месяца после свадьбы.

Российский футболист Федор Смолов и его новоиспеченная супруга известный диджей Карина Истомина ждут первенца! Об этом будущая мама сообщила в своей социальной сети.

«Делюсь радостным событием нашей семьи», — написала она в публикации.

Смолов и Истомина сыграли свадьбу этим летом, в начале июня. Пару давно подозревали в романе, и они, наконец-то, решили узаконить свои отношения.

«Карина Игоревна Смолова», — подписали тогда влюбленные снимки с кольцами на безымянных пальцах.

Девушка после росписи красовалась в облегающем белом платье, а сейчас ее украшает значительных размеров животик. Известно, что медовый месяц пара провела в Италии. Девушка элегантно прикрывала фигуру для фото объемными рубашками и тарелками с аппетитной пастой из местных ресторанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.

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