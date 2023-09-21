В Москве прошел круглый стол «Основы российской государственности»

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Важно научить молодых людей любить свою страну и чувствовать ее, а для этого нужна система знаний.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev; 5-tv.ru

Курс основы российский государственности, который с этого года будут изучать студенты отечественных вузов, одобряет больше половины жителей нашей страны. Таковы последние данные социологов. Соотечественники считают важным научить молодых людей любить свою страну и чувствовать ее, а для этого нужна система знаний о российской цивилизации и политических процессах. Как нужно преподавать новый предмет, обсуждали сегодня эксперты института социальных исследований. Учебник начинается с раздела под названием «Что такое Россия?», и ответ на этот вопрос — одна из главных задач нового курса.

«Позволяет студенту воспринять информацию, которая касается организации общественной жизни в стране, работы системы власти, ценностных оснований, отношения к общим цивилизационным процессам, которые происходят в мире и спроектировать свое будущее», — рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

И другие эксперты рассказали о новом образовательном курсе «Основы российской государственности».

«Любые ценности возникают и формируются в связи с оцениванием человеком, а оценивание возникает только в соответствии с теми знаниями, которыми он располагает. Теми знаниями, которые человек присвоил. Будут ли это вещи, связанные с навыками, которые он приобрел, реальностью, которую он наблюдает, теориями, которые изучил, или еще чем-то, но только то, что составляет канву знаний, позволяет человеку оценивать, а оценивание, в свою очередь, и формирует каркас ценностей», — заметил профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

В основу нового курса положен принцип междисциплинарности: в нем соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии.

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