Путин призвал ФАС разобраться с ценами на средства реабилитации
По словам президента, цены в данной сфере сегодня очень высокие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Sergey Konkov
Современные средства реабилитации сегодня в четыре раза дороже массового производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться в ситуации.
«Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должен внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке. В любом случае этот пункт надо оформить как-то соответствующем образом», — указал Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введены временные ограничения, которые коснулись продажи автомобильного бензина и дизельного топлива за границу.
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