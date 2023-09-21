Путин призвал ФАС разобраться с ценами на средства реабилитации

Современные средства реабилитации сегодня в четыре раза дороже массового производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться в ситуации.

«Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должен внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке. В любом случае этот пункт надо оформить как-то соответствующем образом», — указал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введены временные ограничения, которые коснулись продажи автомобильного бензина и дизельного топлива за границу.