Пять тысяч человек остались без света в Туле из-за аварийного отключения

Зареченский район Тулы остался без света. Об этом сообщили в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС).

Уточняется, что без электричества остались улицы Заварная, Карпова, Максима Горького.

«В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них — 471 ребенок», — говорится в сообщении.

В МЧС тем временем заверили, что работы по восстановлению электроснабжения района завершатся в ближайшее время. Также, по информации ведомства, хлопки, которые слышали местные жители, связаны с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария на сети оператора МТС стала причиной перебоев в работе мобильной связи в Ростовской области.