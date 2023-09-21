Пять тысяч человек остались без света в Туле из-за аварийного отключения
Электричества нет на некоторых улицах одного из районов города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Зареченский район Тулы остался без света. Об этом сообщили в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС).
Уточняется, что без электричества остались улицы Заварная, Карпова, Максима Горького.
«В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них — 471 ребенок», — говорится в сообщении.
В МЧС тем временем заверили, что работы по восстановлению электроснабжения района завершатся в ближайшее время. Также, по информации ведомства, хлопки, которые слышали местные жители, связаны с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария на сети оператора МТС стала причиной перебоев в работе мобильной связи в Ростовской области.
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