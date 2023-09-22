Огонь охватил недостроенное здание в одном из районов Санкт-Петербурга
На месте работают пожарные расчеты. Что еще известно о ЧП?
Фото, видео: 5-tv.ru
Порядка пятнадцати расчетов тушат крупный пожар в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло практически в центре города — в Московском районе. Загорелось недостроенное здание.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как над объектом поднимаются густые клубы дыма. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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