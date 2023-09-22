Огонь охватил недостроенное здание в одном из районов Санкт-Петербурга

Порядка пятнадцати расчетов тушат крупный пожар в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло практически в центре города — в Московском районе. Загорелось недостроенное здание.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как над объектом поднимаются густые клубы дыма. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.