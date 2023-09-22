Водил за нос: раскрыты подробности ареста экс-любовника Волочковой

Бывшая прима Большого театра упорно хранит молчание.

Арестованный в Москве горе-любовник балерины Анастасии Волочковой несколько месяцев злостно укрывался от следствия. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с деталями дела.

Бизнесмена Дмитрия Дюрана задержали в столице в минувший четверг по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что нарушитель взял большой займ, а вместо того, чтобы вернуть деньги, залег на дно. Оскорбленные кредиторы обиды не стерпели и тут же обратились в полицию.

Теперь же стало известно, что подозреваемый в мошенничестве Дюран долгое время находился в федеральном розыске как обвиняемый. Помимо прочего, среди иных нарушений, Дмитрию вменяют попытку скрыться от органов следствия. Перехватить Дюрана полицейским удалось на Малой Бронной: туда он приехал по личным делам.

О самом предпринимателе известно не так уж и много: Дмитрий родился в городе Горький (сегодня Нижний Новгород — Прим.ред). До недавнего момента Дюрана обвиняли в создании финансовой пирамиды. Всего за несколько месяцев предприимчивый обвиняемый умудрился обвести вокруг пальца сотни человек на десятки миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как именно Дюрану удалось выманить крупные суммы из своих вкладчиков.