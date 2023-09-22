Новейшие разработки в области ИИ представили на Digital Week в Казани

Казань сейчас стала городом будущего. Разработчики и ученые со всей страны представляют свои инновации. Сегодня завершающий день форума, который определяет развитие цифровых технологий. А они в современном мире — повсюду. И в медицине, и в образовании, и в строительстве. Некоторым нашли неожиданное применение. Искусственный интеллект, например, научили охранять фабрики и заводы. Самые интересные изобретения изучил корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Едва ли не первым больше 20 тысяч гостей из 43 стран мира встречает стенд с беспилотниками. И они если не хедлайнеры форума, то уж точно в числе главных звезд. Как заявляют татарстанские производители «птичек», фундамент их успеха был заложен еще в советские времена в кружках авиамоделирования.

«Очень сильный рост в плане электроники, в плане оптики. Технологии — все те же самые, из нашего детства, ничего не изменилось», — говорит Александр Соловьев, пилот модельной беспилотной техники.

А вот чего точно не было 40 лет назад, так это виртуальной реальности. Искусственный интеллект добрался даже туда, где, казалось, ему и делать-то нечего. Симулятор посадки картофеля: достаточно надеть шлем, взять джойстики — и вот вы уже будто на бабушкином огороде. В пищу такая киберкартошка непригодна, но сама технология решает весьма серьезные задачи.

«Например, есть завод. И им нужно обучить своих работников. Они думают, нужно каждого учить, обслуживать, это долго и сложно. А мы можем сделать это все в VR», — пояснил Илья Знобишин, представитель компании-производителя VR-тренажеров.

Пока работники будут оттачивать навыки в виртуальном пространстве, заводы и фабрики возьмут под охрану камеры с искусственным интеллектом.

«В рамках блока промышленной безопасности представлено решение — поворотная камера. Она может на 450 квадратных километрах мониторить различные аномалии. Пересечения территории, пожары, утечки газа, разливы нефти», — отметил Павел Гонцов, директор филиала компании — оператора связи в Татарстане.

Параллельно казанской цифровой неделе проходит конкурс профмастерства Digital Skills. За клавиатурами, джойстиками и паяльниками — более 300 лучших IT- специалистов из пяти стран. Посмотреть на состязание в рамках программы профориентации пришли школьники и студенты техникумов.

Стук клавиш и щелканье компьютерных мышек — все, что слышно на огромном полигоне. Даже говорить желательно вполголоса, чтобы не отвлечь спортсменов. На этом стенде они соревнуются в дисциплине «инженерный дизайн», проще говоря — проектируют детали для станков. Сделать им это надо менее чем за сутки, а чтобы «подзарядить» уставший мозг — они используют национальное татарское блюдо чак-чак.

Самая зрелищная часть состязаний — полеты на дронах. Маленькие беспилотники разгоняются до 50 километров в час. Задача специалистов на этом полигоне — запрограммировать дрон так, чтобы он без участия оператора выполнял задания жюри.

«Мне нравится, что-то, что я делаю — могу сразу увидеть. Это очень динамично, красиво, иногда — даже рискованно», — поделился Георгий Антонов, участник соревнований Digital Skills по летающей робототехнике.

Такие турниры, как и выставка в целом — способ привлечь молодежь в IT-сферу. Нехватка инженерных кадров — один из серьезных вызовов российской экономике. Неслучайно площадкой для дискуссий стала Казань — в Татарстане активно развиваются IT-парки.

«IT-инфраструктура создается не только в крупных городах. Очень приятно, что в восьми районах нашей республики открыты муниципальные IT-площадки. Цель — привлечение и поддержка талантливой молодежи», — отметил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В ходе официальной части форума Kazan Digital Week, по сути, обсуждается цифровое будущее России.

«Как у нас будет выглядеть цифровое образование, здравоохранение, кибербез, культура, спорт к 2030 году. На полях форума мы должны сформулировать определенное видение», — рассказал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По итогам форума будут созданы предложения для нового национального проекта — «Экономика данных». Он разрабатывается по поручению Владимира Путина. План цифровизации страны на ближайшие шесть лет должен лечь на стол президента не позднее середины следующего года.