Пальцы жжет: в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье

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Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

Футболист «Интернасьонала» пытался провезти в аэропорту Петербурга колье

Пальцы жжет: в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье

Фото: www.globallookpress.com / Heiko Becker

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Теперь подозреваемому предстоит ответить по всей строгости закона.

Полицейский из Петербурга расследуют дело с участием футболиста клуба с мировым именем. Один из игроков бразильского «Интернасьонала» пытался подзаработать и нелегально провез украшение стоимостью в 2,5 миллиона рублей.

По информации Telegram-канала Mash, 22-летний колумбиец прилетел в Россию на просмотр в один из топовых клубов страны. С собой хитрый легионер привез колье, но никому об этом не сказал. Странное золотое свечение заметили сотрудники пункта досмотра в аэропорту Пулково. Сразу после находки Альфредо пытался оправдаться: украшение он не крал, незаконно ввозить в страну не хотел, а всего лишь привез его как подарок другу.

Однако увещевания эффекта не возымели: сюрприз изъяли, а молодого человека забрали на допрос. Теперь молодому человеку грозит до семи лет тюрьмы.

Экспертиза же, назначенная ФТС России, показала, что стоимость брюликов достигла 2,622 миллиона рублей. Кроме того, материал, из которого они сделаны, относится к стратегически важным — перевозить через границы его запрещено.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболист «Зенита» попал в неудобную ситуацию из-за российского паспорта.

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Пальцы жжет: в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье

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