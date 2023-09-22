Улетела в Италию: почему звезда «Дома-2» Ольга Орлова покинула Россию

|
Полина Долгова
Полина Долгова 38 0

Ольга Орлова сделала подарок мужу и улетела из России

Улетела в Италию: почему звезда «Дома-2» Ольга Орлова покинула Россию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая собралась в поездку не одна.

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась поклонникам на своей странице в социальных сетях, что устроила супругу неожиданный подарок на день рождения. Звезда организовала романтическую поездку в Италию — исключительно на двоих.

Экс-солистка «Блестящих» заявила, что долгожданное путешествие уже началось. Все оплатила и организовала для любимого именинника сама Ольга.

«Это мой подарок мужу на день рождения», — уточнила исполнительница.

Прежде женщина рассказывала, что первая встреча с супругом Валерием, который старше ее на десять лет, состоялась в одном из столичных ресторанов. Однако их роман завязался не сразу. Пару месяцев Орлова присматривалась к своему ухажеру, а после двух лет отношений, они решили пожениться.

К слову, Орлова признавалась публике, что в их отношениях каждый ведет собственный бюджет. Ее супруг покрывает все потребности семьи в быту. Звезда же не знает, сколько зарабатывает ее любимый, и считает, что такие вопросы неуместны.

Недавно на телеведущую Ольгу Орлову накинулись злопыхатели в сети. Токсичные подписчики раскритиковали знаменитость за то, что она ездит отдыхать без маленькой дочки. На такие нападки женщина ответила, что не видит смысла брать в дорогу маленького ребенка с двумя перелетами и машиной в несколько часов.

«Это тяжело даже для взрослых, а грудничку и вовсе не нужно!» — заявила она, но публика не остановилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова рассказала об увлечениях маленькой дочери.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

19:55
Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении
19:38
Певец Шура довел до слез Валю Карнавал
19:20
Вот он, собственной персоной: за что задержан «бывший» Волочковой Дмитрий Дюран
19:12
В жуткой аварии с фурой в Калужской области погибла мать с двумя детьми
19:00
Владимир Путин провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым
18:49
Пальцы жжет: в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Огонь охватил недостроенное здание в одном из районов Санкт-Петербурга
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России