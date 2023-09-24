«Опускались все ниже и ниже»: Николаю Баскову не стыдно ни за одну свою песню

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 19 0

Николаю Баскову не стыдно ни за одну свою песню

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В последние 20 лет артисты перестали себя чувствовать частью культурного наследия России.

Николаю Баскову не стыдно ни за одну свою песню. В этом народный артист РФ эксклюзивно признался в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

По мнению Николая Баскова, в последние 20 лет артисты перестали себя чувствовать частью культурного наследия России. Виной тому, как считает певец, европейская свобода, которую навязывал Запад.

«Мы уже не знали, даже сами артисты, что нам делать, чтобы аудитория на это велась, обращала внимание. Потому что мы смотрели, что делают наши западные коллеги, и опускались все ниже и ниже», — признался Басков.

Тем не менее, народному артисту РФ не стыдно за творчество, которые было выпущено в период тех самых западных веяний, в частности за клип на песню «Ибица».

«Я считаю, что художнику не должно быть стыдно ни за что. Потому что это же творчество, оно либо кому-то нравится, либо не нравится. Но то, что определенно соотношение того, что происходило вокруг, довело нас с моим коллегой Филиппом Киркоровым до съемок клипа «Ибица», — поделился певец.

Как объяснил Басков, этот клип был обусловлен тем временем, поэтому он не испытывает стыда за выпущенный им продукт. Тем не менее, сейчас он был не снялся в подобном провокационном проекте.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Баскову и Киркорову пришлось извиняться.

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