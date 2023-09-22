Россиян предупредили о резком снижении иммунитета после пандемии коронавируса

|
Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

Профессор Горелов рассказал, что происходит с иммунной системой из-за COVID–19

Россиян предупредили о резком снижении иммунитета после пандемии коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Rawcolor.Nl

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас из простудных заболеваний преобладают риновирусы.

Реалии COVID–19 таковы, что иммунитет снижается, вследствие чего организм становится еще более уязвим перед различными простудными и вирусными заболеваниями. Об этом академик РАН Александр Горелов рассказал в беседе с KP.RU.

«Сейчас мы видим традиционный осенний подъем заболеваемости ОРВИ. Из простудных вирусов преобладают риновирусы», — рассказал он.

Подъем заболеваний коронавирусом считается на сегодняшний день умеренным. Если год назад в это время насчитывалось почти 270 тысяч случаев, то сейчас всего 11, отметил специалист.

«Больше всего ОРВИ и ковидом сегодня болеет молодежь. В основном у них выявляют разновидности „омикрона“, которые мы наблюдали в прошлый сезон», — добавил Горелов.

По словам медика, это опасно общим снижением иммунитета граждан. Плюс, опасность, несмотря на низкую смертность, которая кроется в новых штаммах.

Стоит ли надевать на детей медицинские маски для защиты от ОРВИ и коронавируса

Профессор считает, что дети, перенесшие COVID-19, начинают болеть чаще, почти каждый месяц. Что касается взрослых, их «иммунологическая яма» проявляется в том, что заражения происходят всего через три недели после предыдущей болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько еще волн COVID-19 угрожает россиянам.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

21:25
Белорусская государственная филармония открыла 86-й сезон
21:09
Третий день Генассамблеи ООН: Сергей Лавров провел ряд важных переговоров
21:01
Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
20:53
Возьмите аскезу: прогноз Таро на неделю с 25 сентября по 1 октября
20:37
Россиян предупредили о резком снижении иммунитета после пандемии коронавируса
20:25
Знаменитый ресторан «потонул»: почему в Петербурге разбирают ресторан «Серебряный кит»

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Вызывают рак: какие витамины можно принимать осенью?
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России