Россиян предупредили о резком снижении иммунитета после пандемии коронавируса

Сейчас из простудных заболеваний преобладают риновирусы.

Реалии COVID–19 таковы, что иммунитет снижается, вследствие чего организм становится еще более уязвим перед различными простудными и вирусными заболеваниями. Об этом академик РАН Александр Горелов рассказал в беседе с KP.RU.

«Сейчас мы видим традиционный осенний подъем заболеваемости ОРВИ. Из простудных вирусов преобладают риновирусы», — рассказал он.

Подъем заболеваний коронавирусом считается на сегодняшний день умеренным. Если год назад в это время насчитывалось почти 270 тысяч случаев, то сейчас всего 11, отметил специалист.

«Больше всего ОРВИ и ковидом сегодня болеет молодежь. В основном у них выявляют разновидности „омикрона“, которые мы наблюдали в прошлый сезон», — добавил Горелов.

По словам медика, это опасно общим снижением иммунитета граждан. Плюс, опасность, несмотря на низкую смертность, которая кроется в новых штаммах.

Стоит ли надевать на детей медицинские маски для защиты от ОРВИ и коронавируса

Профессор считает, что дети, перенесшие COVID-19, начинают болеть чаще, почти каждый месяц. Что касается взрослых, их «иммунологическая яма» проявляется в том, что заражения происходят всего через три недели после предыдущей болезни.

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