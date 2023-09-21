Стоит ли надевать на детей медицинские маски для защиты от ОРВИ и коронавируса

Специалисты советуют взрослым защищаться при помощи масок от инфекций, а что насчет детей?

В сезон простуд и ОРВИ, а также все более распространяющейся в России коронавирусной инфекции, людям советуют использовать маски для защиты от возможных вирусов. Педиатр Лусине Чеботарева рассказала 5-tv.ru, стоит ли носить маски детям.

По словам врача, ребенку, в принципе, можно надевать маску в людном месте, но при этом ее надо менять достаточно часто. Правда, при этом она не может считаться надежным методом защиты от простуды или ОРВИ, и фактически она не влияет на опасность заразиться.

«Ребенку можно, например, надеть маску, если он сам сопливый. Но это, опять же, очень кратковременно», — говорит врач.

Педиатр советует носить маски взрослым, причем, тем, кто нашел у себя симптомы ОРВИ.

Ранее 5-tv.ru, писал о том, что как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ и что делать, если он уже заболел. На что родители должны обратить внимание в первую очередь?