Стоит ли надевать на детей медицинские маски для защиты от ОРВИ и коронавируса

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 28 0

Педиатр Чеботарева: маски не спасут детей от ОРВИ и коронавируса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov; Личный архив Люсине Чеботарева; 5-tv.ru

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Специалисты советуют взрослым защищаться при помощи масок от инфекций, а что насчет детей?

В сезон простуд и ОРВИ, а также все более распространяющейся в России коронавирусной инфекции, людям советуют использовать маски для защиты от возможных вирусов. Педиатр Лусине Чеботарева рассказала 5-tv.ru, стоит ли носить маски детям.

По словам врача, ребенку, в принципе, можно надевать маску в людном месте, но при этом ее надо менять достаточно часто. Правда, при этом она не может считаться надежным методом защиты от простуды или ОРВИ, и фактически она не влияет на опасность заразиться.

«Ребенку можно, например, надеть маску, если он сам сопливый. Но это, опять же, очень кратковременно», — говорит врач.

Педиатр советует носить маски взрослым, причем, тем, кто нашел у себя симптомы ОРВИ.

Ранее 5-tv.ru, писал о том, что как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ и что делать, если он уже заболел. На что родители должны обратить внимание в первую очередь?

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