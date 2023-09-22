«Будет возвращаться»: сколько еще волн COVID-19 угрожает россиянам

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Вирусолог Чумаков: ближайшие два года в РФ будет несколько волн COVID-19

«Будет возвращаться»: сколько еще волн COVID-19 угрожает россиянам

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Тема:
Эпидемия коронавируса

И почему коронавирус может встать в ряд с сезонными заболеваниями?

Коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание, но перед этим России придется пережить еще несколько волн заболеваемости. Об этом изданию URA.RU рассказал член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

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По мнению эксперта, новые волны COVID-19 будут возникать как минимум ближайшие два года. А после заболевание превратится из стихийного в сезонное, как простуда или ОРВИ.

«Отголоски останутся еще года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это COVID», — объясняет Петр Чумаков.

При этом специалист отметил, что коллективный иммунитет хоть и обеспечивает защиту от инфекции, но слабую и только на короткое время. Особенно с учетом постоянных мутаций вируса.

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