Обидел подружку: Кристина Асмус высмеяла поспешную женитьбу Александра Петрова

Актриса забавно обыграла свой поход в салон красоты.

Российская актриса Кристина Асмус высмеяла недавнюю свадьбу Александра Петрова, который расстался с ее близкой подругой Стасей Милославской. Фотографию с ироничной подписью девушка опубликовала в личном блоге.

Артистка отметила, что совершенно случайно познакомилась с новым мастером. Она также попросила папарацци и поклонников не мучить ее вопросами.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами», — написала звезда.

Очевидно, что это явная отсылка на недавний пост Петрова. Отечественный актер написал, что познакомился с избранницей совершенно случайно. А спустя несколько свиданий пара отправилась заключать брак.

«Ты теперь чужая невеста»: Саша Бортич развеселила брошенную Стасю Милославскую

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стася Милославская устроила зажигательные танцы на афтепати премьерного показа сериала «Лада Голд». Судя по всему, девушка совершенно не переживает из-за расставания со звездой отечественного кинематографа.