Сериал «Школота» показали детям из новых регионов России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 93 0

«Школота» — новый юмористический сериал для тех, кому от семи до двенадцати лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Еще одну возможность отвлечься от суровой реальности, и от души посмеяться получили сегодня юные жители новых российских регионов. В детском лагере под Рузой, где сейчас отдыхают ребята, состоялся показ популярного сериала «Школота». И творческая встреча с создателями и актерами картины. «Школота» — новый юмористический сериал для тех, кому от семи до двенадцати лет. Изначально его видели новой версией «Ералаша», но в итоге авторы признались — вышло что-то совершенно особенное.

«Отформатирован на более таком современном языке и по монтажу и по характеру толкования. Потому что сегодня другие немножко уже скорости, понятия, все острее. То, что было в „Ералаше“ сегодня не так работает, к сожалению», — отметил актер Макар Запорожский.

«Ребята-сценаристы делали то, что называется „ресерч“: они выискивали какие-то слова, они выясняли что интересно, что трогает… что для них актуально», — поделилась актриса Светлана Камынина.

Проект сочетает сразу два жанра — скетчком и ситком. А главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России.

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