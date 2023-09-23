Неожиданный поворот судьбы: разлад Польши и Украины сыграет на руку России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Журналист CNN заявил, что разлад Польши и Украины сыграет на руку России

Неожиданный поворот судьбы: разлад Польши и Украины сыграет на руку России

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Ссора Киева и Варшавы пойдет на пользу Москве. Но как именно?

Мир начинает просыпаться и понимает, что с Украиной нельзя построить выгодные отношения. От них уже отказалась Польша, которая была одной из самых близких соратниц Незалежной. Но ссора этих двух стран играет на руку интересам России. Об этом заявил журналист телеканала CNN Люк Макги в своей статье.

«На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу», — написал журналист.

По информации журналиста, лидеры Евросоюза максимально недовольны конфликтом между Польшей и Украиной. В ЕС считают, что Варшава подаст пример другим странам. И те тоже откажутся от поставок вооружения Украине.

«Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля», — заявил Макги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Польша нанесла мощный удар по Украине.

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